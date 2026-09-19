Повредили линию связи, но выборы не сорвали: Минцифры сообщило о попытке диверсии на Дальнем Востоке
Минцифры: Попытка диверсии не помешала выборам на Дальнем Востоке
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Попытка диверсии не помешала проведению выборов в регионах Дальнего Востока. Об этом сообщили в Минцифры России после полного восстановления связи в четырёх субъектах.
Перебои с фиксированным интернетом произошли в Сахалинской и Магаданской областях, Камчатском крае и Чукотском автономном округе.
Причиной проблем стало преднамеренное повреждение волоконно-оптической линии связи, заявили в ведомстве. Минцифры назвало произошедшее очередной попыткой помешать проведению выборов.
Несмотря на повреждение инфраструктуры, голосование не прерывалось и продолжается в штатном режиме. Последствия аварии удалось оперативно устранить, связь во всех четырёх регионах полностью восстановлена.
В Минцифры добавили, что продолжают держать ситуацию на контроле.
Ранее Life.ru сообщал, что первыми на нынешних выборах избирательные участки открылись на Дальнем Востоке. Голосование раньше других началось на Камчатке и Чукотке, после чего к нему по мере наступления утра присоединились остальные регионы страны.
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