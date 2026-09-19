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Регион
Опубликовано 19 сентября, 09:47

Повредили линию связи, но выборы не сорвали: Минцифры сообщило о попытке диверсии на Дальнем Востоке

Минцифры: Попытка диверсии не помешала выборам на Дальнем Востоке

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Попытка диверсии не помешала проведению выборов в регионах Дальнего Востока. Об этом сообщили в Минцифры России после полного восстановления связи в четырёх субъектах.

Перебои с фиксированным интернетом произошли в Сахалинской и Магаданской областях, Камчатском крае и Чукотском автономном округе.

Причиной проблем стало преднамеренное повреждение волоконно-оптической линии связи, заявили в ведомстве. Минцифры назвало произошедшее очередной попыткой помешать проведению выборов.

Несмотря на повреждение инфраструктуры, голосование не прерывалось и продолжается в штатном режиме. Последствия аварии удалось оперативно устранить, связь во всех четырёх регионах полностью восстановлена.

В Минцифры добавили, что продолжают держать ситуацию на контроле.

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Ранее Life.ru сообщал, что первыми на нынешних выборах избирательные участки открылись на Дальнем Востоке. Голосование раньше других началось на Камчатке и Чукотке, после чего к нему по мере наступления утра присоединились остальные регионы страны.

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Милена Скрипальщикова
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