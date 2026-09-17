Первые участки в Единый день голосования в России открылись на Дальнем Востоке

В России начался единый день голосования — первые избиратели уже приступили к участию в выборах депутатов Государственной думы девятого созыва и выборах других уровней. Раньше всех участки открылись на Дальнем Востоке: в 23:00 по московскому времени 17 сентября, когда на Камчатке наступило утро 18 сентября, первые избирательные комиссии начали свою работу.

В информационном центре Центральной избирательной комиссии начала работу видеостена, на которую в дни выборов будут выводиться трансляции с избирательных участков в разных регионах страны. Система позволяет в режиме реального времени наблюдать за ходом голосования и обеспечивает прозрачность избирательного процесса. По мере наступления утра в следующих часовых поясах России избирательные участки будут открываться в других регионах — от Сибири и Урала до европейской части страны и Калининградской области.

Видеостена в информационном центре ЦИК РФ, показывающая участки в Единый день голосования. Видео © Life.ru

Кадры с видеостены в информационном центре ЦИК РФ показывают, как уже в первые минуты после открытия участков к столам членов избирательных комиссий подходят граждане, получают бюллетени и направляются к местам для голосования. На некоторых участках одновременно находятся несколько десятков человек, что свидетельствует о высокой активности избирателей с самого утра.

Единый день голосования в России проходит с 18 по 20 сентября. Помимо выборов депутатов Госдумы девятого созыва, в регионах проводятся выборы губернаторов, законодательных собраний и органов местного самоуправления