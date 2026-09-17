Памфилова: Россияне поддерживают трёхдневное голосование на выборах

Проведение выборов в России в течение трёх дней стало стандартом избирательного процесса и получило поддержку граждан. Об этом заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова, выступая с докладом о готовности избирательной системы к Единому дню голосования (ЕДГ).

«Голосование будет проходить в течение трёх дней. Это уже стало стандартом избирательного процесса. Это выбор наших граждан, это выбор наших избирателей. Они поддержали эту новацию», — сказала Памфилова.

Многодневное голосование позволяет избирателям прийти на участок в любой из трёх дней, предусмотренных для проведения выборов.

Единый день голосования в России в 2026 году приходится на 20 сентября, при этом голосование продлится три дня — с 18 по 20 сентября. Главной кампанией станут выборы депутатов Госдумы IX созыва: россиянам предстоит избрать 450 парламентариев — 225 по партийным спискам и ещё 225 по одномандатным округам. Одновременно в регионах пройдут выборы глав субъектов, депутатов региональных парламентов и муниципальных органов власти. Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на федеральной платформе будет доступно избирателям в 32 регионах, Москва использует собственную систему.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал участие в выборах вкладом в победу России. Накануне глава государства обратился к гражданам с видеообращением.