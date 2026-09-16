Путин назвал участие в выборах вкладом в победу России

Участие в предстоящем голосовании станет вкладом россиян в победу страны. Об этом президент Владимир Путин сказал в обращении к гражданам накануне выборов.

«Участие в выборах — это наш общий вклад в победу России!» — подчеркнул глава государства.

Напомним, выборы депутатов Госдумы девятого созыва назначены на 20 сентября 2026 года. Параллельно в стране проходят региональные и муниципальные избирательные кампании. Для территорий с действующим военным положением Центризбирком установил специальный порядок проведения голосования. Всего будут избраны 450 депутатов: половина — по федеральным партийным спискам, ещё 225 — в одномандатных округах.