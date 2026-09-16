Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 16 сентября, 15:15

Путин назвал участие в выборах вкладом в победу России

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Участие в предстоящем голосовании станет вкладом россиян в победу страны. Об этом президент Владимир Путин сказал в обращении к гражданам накануне выборов.

«Участие в выборах — это наш общий вклад в победу России!» — подчеркнул глава государства.

Путин: Жители Донбасса и Новороссии впервые будут выбирать депутатов Госдумы
Путин: Жители Донбасса и Новороссии впервые будут выбирать депутатов Госдумы

Напомним, выборы депутатов Госдумы девятого созыва назначены на 20 сентября 2026 года. Параллельно в стране проходят региональные и муниципальные избирательные кампании. Для территорий с действующим военным положением Центризбирком установил специальный порядок проведения голосования. Всего будут избраны 450 депутатов: половина — по федеральным партийным спискам, ещё 225 — в одномандатных округах.

Больше новостей о развитии партий, выборных процессах и решениях властей — в разделе «Политика России» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Путин
  • Выборы — 2026
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar