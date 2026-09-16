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Опубликовано 16 сентября, 15:10

Путин: Жители Донбасса и Новороссии впервые будут выбирать депутатов Госдумы

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Жители Донбасса и Новороссии впервые после воссоединения с Россией примут участие в выборах депутатов Государственной думы. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в обращении к гражданам накануне голосования.

Российский лидер обратил внимание, что масштабная избирательная кампания проходит в условиях специальной военной операции. Возможность проголосовать получат и военнослужащие, выполняющие боевые задачи.

«Их мужество и верность Отечеству — пример для всей страны», — сказал Путин.

Президент назвал участие в выборах в Год единства народов России вкладом в укрепление государства. По его словам, голосование станет общим ответом тем, кто пытается ослабить Россию, затормозить её развитие и лишить страну права самостоятельно определять свою судьбу.

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Кроме того, Путин заявил, что граждане страны понимают, за что сегодня сражается Россия и в чём состоит ответственность каждого человека. Эти слова также прозвучали в видеообращении главы государства в преддверии парламентских выборов, которые назначены на 20 сентября 2026 года.

Больше новостей о развитии партий, выборных процессах и решениях властей — в разделе «Политика России» на Life.ru.

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Татьяна Миссуми
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