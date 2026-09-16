Путин: Жители Донбасса и Новороссии впервые будут выбирать депутатов Госдумы

Жители Донбасса и Новороссии впервые после воссоединения с Россией примут участие в выборах депутатов Государственной думы. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в обращении к гражданам накануне голосования.

Российский лидер обратил внимание, что масштабная избирательная кампания проходит в условиях специальной военной операции. Возможность проголосовать получат и военнослужащие, выполняющие боевые задачи.

«Их мужество и верность Отечеству — пример для всей страны», — сказал Путин.

Президент назвал участие в выборах в Год единства народов России вкладом в укрепление государства. По его словам, голосование станет общим ответом тем, кто пытается ослабить Россию, затормозить её развитие и лишить страну права самостоятельно определять свою судьбу.