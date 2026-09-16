«Шабаш в интернете»: Медведев заявил о подготовке провокаций перед выборами в Госдуму
Медведев предупредил о возможных провокациях на выборах в Госдуму
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Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости учитывать риск провокаций во время избирательной кампании и попыток поставить под сомнение результаты голосования. Об этом председатель «Единой России» сообщил на совещании с региональными руководителями партии.
По словам зампреда Совбеза РФ, противники России уже готовятся к действиям, которые могут повлиять на восприятие итогов выборов. Он отметил, что в интернете уже можно увидеть активность, связанную с этой темой. По мнению политика, информационное пространство может стать одним из инструментов для подобных попыток.
«Достаточно залезть в интернет, чтобы увидеть, какой там сейчас происходит на эту тему шабаш», — обратил внимание политик.
Медведев также заявил, что нынешняя избирательная кампания по выборам в Госдуму проходит в условиях военных действий и внешнего давления.
«Мы впервые проводим избирательную кампанию во время военных действий, под беспримерным давлением иностранных государств, тех, кто настроен к России враждебно», — сказал он.
По словам председателя «Единой России», ситуация сопровождается угрозами, которые связаны с провокациями, обстрелами территорий и гибелью мирных жителей.
Выборы депутатов Госдумы девятого созыва назначены на 20 сентября 2026 года. Параллельно в стране проходят региональные и муниципальные избирательные кампании. Для территорий с действующим военным положением Центризбирком установил специальный порядок проведения голосования. Ранее Медведев подчеркнул, что в России даже на фоне боевых действий проводятся полноценные выборы, о которых на Украине даже не заикаются.
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