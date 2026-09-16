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Опубликовано 16 сентября, 10:11

Зеленский исключил выборы на Украине до возвращения 9 млн беженцев

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Osipov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Osipov

Владимир Зеленский заявил, что не видит возможности провести выборы на Украине во время продолжающихся боевых действий. Одной из главных проблем он назвал миллионы граждан страны, находящихся за рубежом.

По словам Зеленского, сейчас за пределами Украины находятся около 9 млн человек. При этом раньше, отметил он, за границей в выборах обычно участвовали около 500 тысяч граждан.

«Как проводить выборы, когда за границей находится 9 млн человек?», — поведал он в интервью телеканалу CBS.

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Ранее Life.ru писал, что Зеленский назвал проведение выборов до окончания боевых действий «цунами для государства». Тогда он утверждал, что голосование в нынешних условиях способно привести к внутреннему расколу страны. Возможных сроков выборов Зеленский при этом не назвал.

Главные заявления мировых лидеров, выборы и международные политические процессы — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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