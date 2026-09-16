Политолог Сергей Латышев выделил две ключевые проблемы предполагаемых американских планов по урегулированию конфликта на Украине. Первая проблема — фактор времени: стороны явно не успеют подписать мир до октября, а после промежуточных выборов в США 3 ноября политическая реальность изменится, и русофобские настроения в американской политике усилятся.

Вторая проблема, как отметил Латышев в беседе с «Царьградом», касается характера самой «сделки». Москва уже ранее несколько раз заявляла, что готова подписывать договор только с новой украинской властью после проведения выборов, референдума и конституционной реформы с отказом от силового возврата территорий.

Латышев подчёркивает, что для Владимира Зеленского выполнение указанных условий равносильно политической смерти: после ухода он станет козлом отпущения, от него потребуют вернуть награбленное и могут привлечь к ответственности за военные преступления. Именно поэтому Киев и его сторонники в ЕС стремятся затянуть время до ноябрьских выборов в США, надеясь использовать усиление антироссийской риторики в Вашингтоне.

А ранее спецпредставитель российского лидера, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Джаред Кушнер понимает позицию России по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, зять Трампа смог передать Киеву российский план.