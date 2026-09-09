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Регион
Опубликовано 9 сентября, 12:03

В Кремле указали, как США могли бы ускорить мирное урегулирование на Украине

Ушаков: США могли бы прекратить помощь Киеву ради скорейшего мира

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

США могли бы прекратить оказывать помощь Киеву, чтобы приблизить завершение боевых действий на Украине. Такое мнение высказал помощник президента России Юрий Ушаков в беседе с журналистом ИС «Вести» Павлом Зарубиным.

«Прежде всего, наверное, прекратить оказывать любую помощь Киеву», — ответил представитель Кремля на вопрос о том, какие конкретные действия Вашингтона могли бы ускорить урегулирование.

Ушаков также затронул недавний телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа. По его словам, беседа двух лидеров носила закрытый характер, однако одной из её тем было достижение мирного урегулирования.

Помощник президента уточнил, что Путин и Трамп обсуждали возможные пути завершения конфликта. Конкретные детали этих предложений он раскрывать не стал.

Без разведданных и наведения: Политолог объяснил, что США могли бы сделать ради мира на Украине
Без разведданных и наведения: Политолог объяснил, что США могли бы сделать ради мира на Украине

Ранее Life.ru писал, что Трамп рассчитывает добиться прорыва в украинском урегулировании во время своего президентского срока. Как сообщал Ушаков, тема завершения конфликта занимала центральное место в разговоре лидеров России и США.

Главные решения мировых лидеров, дипломатия и международные переговоры — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Наталья Демьянова
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