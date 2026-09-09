В Кремле указали, как США могли бы ускорить мирное урегулирование на Украине

США могли бы прекратить оказывать помощь Киеву, чтобы приблизить завершение боевых действий на Украине. Такое мнение высказал помощник президента России Юрий Ушаков в беседе с журналистом ИС «Вести» Павлом Зарубиным.

«Прежде всего, наверное, прекратить оказывать любую помощь Киеву», — ответил представитель Кремля на вопрос о том, какие конкретные действия Вашингтона могли бы ускорить урегулирование.

Ушаков также затронул недавний телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа. По его словам, беседа двух лидеров носила закрытый характер, однако одной из её тем было достижение мирного урегулирования.

Помощник президента уточнил, что Путин и Трамп обсуждали возможные пути завершения конфликта. Конкретные детали этих предложений он раскрывать не стал.

Ранее Life.ru писал, что Трамп рассчитывает добиться прорыва в украинском урегулировании во время своего президентского срока. Как сообщал Ушаков, тема завершения конфликта занимала центральное место в разговоре лидеров России и США.