В Кремле указали, как США могли бы ускорить мирное урегулирование на Украине
Ушаков: США могли бы прекратить помощь Киеву ради скорейшего мира
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США могли бы прекратить оказывать помощь Киеву, чтобы приблизить завершение боевых действий на Украине. Такое мнение высказал помощник президента России Юрий Ушаков в беседе с журналистом ИС «Вести» Павлом Зарубиным.
«Прежде всего, наверное, прекратить оказывать любую помощь Киеву», — ответил представитель Кремля на вопрос о том, какие конкретные действия Вашингтона могли бы ускорить урегулирование.
Ушаков также затронул недавний телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа. По его словам, беседа двух лидеров носила закрытый характер, однако одной из её тем было достижение мирного урегулирования.
Помощник президента уточнил, что Путин и Трамп обсуждали возможные пути завершения конфликта. Конкретные детали этих предложений он раскрывать не стал.
Ранее Life.ru писал, что Трамп рассчитывает добиться прорыва в украинском урегулировании во время своего президентского срока. Как сообщал Ушаков, тема завершения конфликта занимала центральное место в разговоре лидеров России и США.
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