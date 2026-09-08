Трамп заявил Путину, что хочет урегулировать конфликт на Украине до конца своего срока

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что американский лидер Дональд Трамп заинтересован в скорейшем урегулировании конфликта на Украине и хочет добиться прорыва в этом вопросе во время своего президентского срока.

По словам Ушакова, именно украинское урегулирование находилось в центре внимания во время телефонного разговора Владимира Путина и Трампа.

«Разговор сфокусировался на украинском урегулировании. Трамп говорил о скорейшем урегулировании конфликта, что открывало бы перспективы, причём масштабные, для возобновления отношений между США и РФ», — рассказал помощник российского президента.

Ушаков отметил, что прекращение конфликта могло бы дать импульс восстановлению российско-американских отношений. В частности, речь идёт о торгово-экономическом сотрудничестве, которое, по его словам, могло бы принести выгоду обеим странам.

Отдельно помощник президента подчеркнул личную заинтересованность главы Белого дома в достижении результата. По его словам, Трамп хотел бы, чтобы прорыв в украинском урегулировании произошёл именно во время его президентства.

Отметим, что второй президентский срок Дональда Трампа заканчивается 20 января 2029 года.

Ранее сообщалось, что Путин провёл телефонный разговор с Трампом. Беседа длилась ровно час, была конструктивной и весьма откровенной, но носила конфиденциальный характер.