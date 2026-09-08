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Регион
Опубликовано 8 сентября, 09:32

Зеленский назвал возможные места проведения саммита России, США и Украины

Зеленский назвал ОАЭ, Швейцарию и Турцию возможными площадками для саммита с РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Osipov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Osipov

Трёхсторонняя встреча представителей России, США и Украины может пройти в ОАЭ, Швейцарии, Турции или другой стране. Об этом заявил Владимир Зеленский, перечисляя возможные площадки для нового переговорного раунда.

«Встреча может пройти в ОАЭ, Швейцарии, Турции или другой стране. У нас уже есть соответствующий опыт, поступали приглашения от разных государств», — сказал он.

По словам Зеленского, одним из основных блоков возможных переговоров станут энергетика и зерно. Он подчеркнул, что Киев рассчитывает не просто на обсуждение этих вопросов, а на достижение конкретных договорённостей.

Ещё одним направлением переговоров он назвал гуманитарную повестку, прежде всего обмен военнопленными. Зеленский заявил о желании «ускорить этот процесс».

Зеленский рассчитывает провести личные переговоры с Трампом в конце сентября
Зеленский рассчитывает провести личные переговоры с Трампом в конце сентября

Как сообщал Life.ru, Уиткофф допустил, что новая трёхсторонняя встреча России, США и Украины может быть объявлена в ближайшее время. По его словам, американская сторона считает, что сейчас для продолжения дипломатического процесса есть необходимые предпосылки.

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Александра Вишнякова
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