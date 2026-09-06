Уиткофф допустил скорое объявление новой встречи России, США и Украины

Новый раунд трёхсторонних переговоров России, США и Украины может быть объявлен в ближайшее время. На это рассчитывает спецпосланник президента США Стив Уиткофф, который выступил после переговоров в Киеве.

«Вы слышали президента Зеленского, который говорил о трёхсторонней встрече, о которой, как мы надеемся, будет объявлено в скором времени», — заявил Уиткофф.

По его словам, американская сторона всё глубже погружается в поиск возможного решения украинского конфликта. Спецпосланник также считает, что сейчас для дипломатического урегулирования «есть все ингредиенты».

Заявление прозвучало после переговоров Уиткоффа и Джареда Кушнера с Владимиром Зеленским в Киеве. Днём ранее американские представители более трёх часов беседовали в Москве с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее Life.ru рассказывал, что официальная часть переговоров Зеленского с Уиткоффом и Кушнером в Киеве завершилась. Американские представители после встречи заявили о намерении продолжить дипломатические контакты. До поездки в Киев они провели переговоры с Владимиром Путиным в Москве.