«Всегда с уважением»: Уиткофф оценил встречи с Путиным в Москве

Президент России Владимир Путин и его команда во время каждой встречи относились с уважением к американской делегации, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Об этом он рассказал на пресс-конференции после переговоров в Киеве.

Уиткофф напомнил, что уже восемь раз приезжал в Москву для встреч с российским лидером и его представителями. По меньшей мере в трёх таких контактах вместе с ним участвовал Джаред Кушнер.

«Президент Путин и его команда всегда относились к нам с уважением», — подчеркнул спецпосланник. По его словам, отношения между участниками переговоров имеют крайне важное значение при урегулировании подобных конфликтов.

Отдельно Уиткофф рассказал о последней беседе с российским лидером. Американская делегация сначала стремилась услышать позицию Москвы по украинскому урегулированию, после чего передала содержание разговора Зеленскому и его команде. Спецпосланник охарактеризовал состоявшуюся с Путиным беседу как хороший и предметный разговор.

Накануне встречи Владимир Путин со своей стороны заявил о высоком уровне доверия к Уиткоффу и Кушнеру. Российский лидер отметил, что Москве комфортно работать с американскими переговорщиками, а прямые контакты такого рода в любом случае идут на пользу переговорному процессу.