Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 5 сентября, 18:05

«Нам с вами работать комфортно»: Путин оценил посредничество Уиткоффа и Кушнера по Украине

Путин заявил, что РФ комфортно работать с Уиткоффом и Кушнером

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что Москве комфортно работать с американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Об этом он сказал, открывая встречу в Кремле.

«Здесь, конечно, очень важно качество посредничества, доверия тем, кто этим занимается. Хочу сказать вам о том, что нам с вами работать комфортно и, безусловно, уровень доверия в ходе этой работы с нашей стороны высокий», — подчеркнул Путин.

Российский лидер также положительно оценил сам формат прямых контактов. По его словам, подобные встречи в любом случае идут на пользу переговорному процессу. Путин отметил, что после Москвы Уиткофф и Кушнер собираются посетить Киев.

«В любом случае, конечно, что бы там дальше ни происходило, но контакты подобного рода, безусловно, всегда работают на пользу», — сказал президент.

«Просьба по официальным каналам»: Путин раскрыл детали паузы в ударах по Киеву
«Просьба по официальным каналам»: Путин раскрыл детали паузы в ударах по Киеву

Ранее Life.ru рассказывал, что Дональд Трамп раскрыл цель поездки Уиткоффа и Кушнера в Москву. По словам американского лидера, его представители должны передать российской стороне предложения, связанные с прекращением конфликта на Украине. После переговоров в Москве американская делегация планирует продолжить контакты в Киеве.

Больше новостей о переговорах по Украине — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Путин
  • США
  • Джаред Кушнер
  • Стив Уиткофф
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar