«Нам с вами работать комфортно»: Путин оценил посредничество Уиткоффа и Кушнера по Украине

Президент России Владимир Путин заявил, что Москве комфортно работать с американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Об этом он сказал, открывая встречу в Кремле.

«Здесь, конечно, очень важно качество посредничества, доверия тем, кто этим занимается. Хочу сказать вам о том, что нам с вами работать комфортно и, безусловно, уровень доверия в ходе этой работы с нашей стороны высокий», — подчеркнул Путин.

Российский лидер также положительно оценил сам формат прямых контактов. По его словам, подобные встречи в любом случае идут на пользу переговорному процессу. Путин отметил, что после Москвы Уиткофф и Кушнер собираются посетить Киев.

«В любом случае, конечно, что бы там дальше ни происходило, но контакты подобного рода, безусловно, всегда работают на пользу», — сказал президент.

Ранее Life.ru рассказывал, что Дональд Трамп раскрыл цель поездки Уиткоффа и Кушнера в Москву. По словам американского лидера, его представители должны передать российской стороне предложения, связанные с прекращением конфликта на Украине. После переговоров в Москве американская делегация планирует продолжить контакты в Киеве.