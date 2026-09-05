«Просьба по официальным каналам»: Путин раскрыл детали паузы в ударах по Киеву
Путин: С полуночи Армия России не наносила ударов по Киеву
Обложка © МАКС / Кремль. Новости
Российский лидер Владимир Путин заявил, что удары по Киеву не наносились с начала текущих суток. Об этом президент сообщил на встрече со спецпредставителями президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Кремле.
«С нуля часов сегодняшних суток эти удары по Киеву не наносились», — сказал Путин.
Путин добавил, что просьба прекратить удары по Киеву поступила Москве по официальным каналам — в частности, по линиям спецслужб и министерств иностранных дел.
Напомним, Владимир Путин проводит встречу со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Кремле. В начале переговоров российский лидер попросил американских представителей передать американскому коллеге Дональду Трампу слова благодарности и наилучшие пожелания. С российской стороны в переговорах также участвуют спецпредставитель главы РФ Кирилл Дмитриев и помощник президента Юрий Ушаков.
Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.