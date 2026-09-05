«Просьба по официальным каналам»: Путин раскрыл детали паузы в ударах по Киеву

Российский лидер Владимир Путин заявил, что удары по Киеву не наносились с начала текущих суток. Об этом президент сообщил на встрече со спецпредставителями президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Кремле.

«С нуля часов сегодняшних суток эти удары по Киеву не наносились», — сказал Путин.

Путин добавил, что просьба прекратить удары по Киеву поступила Москве по официальным каналам — в частности, по линиям спецслужб и министерств иностранных дел.