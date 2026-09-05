Путин попросил передать Трампу слова благодарности и наилучшие пожелания
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин в начале встречи с американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Кремле попросил передать президенту США Дональду Трампу слова благодарности и наилучшие пожелания.
«Прежде чем мы начнём, я хочу попросить вас передать самые наилучшие пожелания и слова благодарности президенту Соединённых Штатов господину Трампу», — сказал российский лидер в начале беседы.
Ранее Life.ru рассказывал о визите американской делегации в Москву и ожидаемых темах их переговоров с российским руководством. Американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Москву 5 сентября, где их встретил Кирилл Дмитриев. Вместе они пообедали в ресторане, после чего ожидается встреча с Владимиром Путиным, а через сутки они направятся в Киев.
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