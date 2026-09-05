Путин попросил передать Трампу слова благодарности и наилучшие пожелания

Президент России Владимир Путин в начале встречи с американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Кремле попросил передать президенту США Дональду Трампу слова благодарности и наилучшие пожелания.

«Прежде чем мы начнём, я хочу попросить вас передать самые наилучшие пожелания и слова благодарности президенту Соединённых Штатов господину Трампу», — сказал российский лидер в начале беседы.