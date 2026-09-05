Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 5 сентября, 17:27

Путин попросил передать Трампу слова благодарности и наилучшие пожелания

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин в начале встречи с американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Кремле попросил передать президенту США Дональду Трампу слова благодарности и наилучшие пожелания.

«Прежде чем мы начнём, я хочу попросить вас передать самые наилучшие пожелания и слова благодарности президенту Соединённых Штатов господину Трампу», — сказал российский лидер в начале беседы.

Путин принял Уиткоффа и Кушнера в Кремле и назвал тему встречи непростой
Путин принял Уиткоффа и Кушнера в Кремле и назвал тему встречи непростой

Ранее Life.ru рассказывал о визите американской делегации в Москву и ожидаемых темах их переговоров с российским руководством. Американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Москву 5 сентября, где их встретил Кирилл Дмитриев. Вместе они пообедали в ресторане, после чего ожидается встреча с Владимиром Путиным, а через сутки они направятся в Киев.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Джаред Кушнер
  • Стив Уиткофф
  • Путин
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar