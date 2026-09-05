Дмитриев, Уиткофф и Кушнер проводят деловую встречу в ресторане в центре Москвы

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев, спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер провели деловую встречу в одном из ресторанов в центре Москвы. Об этом сообщает SHOT.

Дмитриев, Уиткофф и Кушнер обедают в центре столицы. Видео © SHOT

Автомобили американской делегации заметили возле заведения на Трубной улице. У входа также собрались прохожие и журналисты. Помощники представителей делегации несколько раз выходили из ресторана с пакетами с едой.

Ранее Life.ru рассказывал о предстоящей встрече главы РФ Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. В Кремле отмечали, что переговоры могут пройти в расширенном формате и занять продолжительное время.