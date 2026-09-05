Дмитриев опубликовал фото с Уиткоффом и Кушнером в Москве

Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев разместил в соцсетях фотографию с советником президента США по Ближнему Востоку Стивеном Уиткоффом и спецпомощником президента Джаредом Кушнером. Снимок был сделан после того, как самолёт американской делегации приземлился в московском аэропорту Внуково.

На фото Дмитриев, Уиткофф и Кушнер позируют вместе, что стало первым подтверждением их личной встречи в рамках визита. Ранее Дмитриев уже встречался с американскими представителями в ходе многочисленных раундов переговоров, направленных на урегулирование конфликта на Украине .

«Добро пожаловать в Москву миротворцам», — написал спецпредставитель.

Как сообщалось, Уиткофф и Кушнер прибыли в Москву, чтобы представить российской стороне конкретные предложения по прекращению огня. Их кортеж уже выехал из аэропорта в сторону Кремля, где ожидаются переговоры с российскими официальными лицами .