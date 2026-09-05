Вашингтон надеется на мир: Зачем Уиткофф и Кушнер летят в Москву и Киев

Планируемые визиты спецпосланника Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Москву и Киев показывают, что США верят в сохранение «окна возможностей» для мирного урегулирования по Украине. Об этом пишет Responsible Statecraft.

Издание приводит мнение бывшего директора ЦРУ по анализу России Джорджа Биба, который назвал ситуацию «весьма обнадёживающей» и заявил, что у всех сторон есть «веские причины» завершить боевые действия. При этом эксперт предупредил: чтобы воспользоваться благоприятным моментом, придётся преодолеть глубокое недоверие между двумя странами.

По оценке Биба, в случае переговоров и российская, и украинская стороны будут настаивать на конкретных гарантиях, обеспечить которые без участия Вашингтона невозможно.

Напомним, сегодня правительственный Boeing C-32А с американской делегацией вошёл в воздушное пространство России. Самолёт вылетел из Майами, около 09:00 по Москве сел в Хельсинки для дозаправки, а около полудня прибыл во Внуково. Этот же борт использовался в апреле 2026 года для визита делегации во главе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом в Пакистан, где проходили переговоры с Ираном, — тогда в составе также находились Уиткофф и Кушнер.