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Опубликовано 5 сентября, 08:47

Спецборт с Уиткоффом и Кушнером вошёл в воздушное пространство России

Обложка © ТАСС / AP / Jacquelyn Martin

Обложка © ТАСС / AP / Jacquelyn Martin

Правительственный спецборт Boeing C‑32А делегации во главе со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и его зятем Джаредом Кушнером вошёл в воздушное пространство России, пишет SHOT

По данным сервиса flightradar24, самолёт вылетел из международного аэропорта Майами во Флориде, затем около 09:00 мск совершил промежуточную посадку в Хельсинки. Он должен приземлиться во Внуково около 12 часов. На этом же Boeing C‑32А американская делегация во главе с Джей Ди Вэнсом летала в столицу Пакистана для переговоров с Ираном в апреле 2026 года. Среди участников с американской стороны тогда тоже были Уиткофф и Кушнер.

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При этом, по данным ТАСС, делегацию во главе со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером уже ждут в аэропорту Внуково. Журналисты сняли при въезде в авиагавань в российской столице американский кортеж.

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Андрей Бражников
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