Спецборт с Уиткоффом и Кушнером вошёл в воздушное пространство России
Обложка © ТАСС / AP / Jacquelyn Martin
Правительственный спецборт Boeing C‑32А делегации во главе со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и его зятем Джаредом Кушнером вошёл в воздушное пространство России, пишет SHOT
По данным сервиса flightradar24, самолёт вылетел из международного аэропорта Майами во Флориде, затем около 09:00 мск совершил промежуточную посадку в Хельсинки. Он должен приземлиться во Внуково около 12 часов. На этом же Boeing C‑32А американская делегация во главе с Джей Ди Вэнсом летала в столицу Пакистана для переговоров с Ираном в апреле 2026 года. Среди участников с американской стороны тогда тоже были Уиткофф и Кушнер.
При этом, по данным ТАСС, делегацию во главе со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером уже ждут в аэропорту Внуково. Журналисты сняли при въезде в авиагавань в российской столице американский кортеж.
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