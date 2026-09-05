Спецборт с Уиткоффом и Кушнером вошёл в воздушное пространство России

По данным сервиса flightradar24, самолёт вылетел из международного аэропорта Майами во Флориде, затем около 09:00 мск совершил промежуточную посадку в Хельсинки. Он должен приземлиться во Внуково около 12 часов. На этом же Boeing C‑32А американская делегация во главе с Джей Ди Вэнсом летала в столицу Пакистана для переговоров с Ираном в апреле 2026 года. Среди участников с американской стороны тогда тоже были Уиткофф и Кушнер.