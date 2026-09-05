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Опубликовано 5 сентября, 08:32

Кортеж прибыл в аэропорт Внуково за Уиткоффом и Кушнером

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Американская делегация во главе со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером скоро прибудет в Москву, пишет ТАСС. В аэропорт Внуково приехали машины кортежа, который будет встречать американских переговорщиков. Президент США Дональд Трамп сообщил, что его представители привезут в РФ предложение по прекращению конфликта на Украине.

Это не первая поездка американских переговорщиков в Россию. В последний раз Уиткофф посещал Москву 22 января — тогда он прибыл на бизнес-джете Bombardier Global 7500.

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Ранее Life.ru сообщал, что Стив Уиткофф и Джаред Кушнер могут посетить Москву и Киев в рамках переговоров по урегулированию конфликта. По данным СМИ, сначала американские представители должны провести встречи в российской столице, а затем отправиться на Украину. Владимир Зеленский уже анонсировал очередной «мирный» вояж посланников Трампа. В Совфеде заявили, что переговорщики США приедут в Россию за предложениями по Украине.

Главные решения лидеров государств, дипломатия и переговоры по международным конфликтам — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Андрей Бражников
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