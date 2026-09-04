В Совфеде заявили, что Уиткофф и Кушнер приедут в РФ за предложениями по Украине

Спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в ходе визита в Москву могут получить от российской стороны предложения по урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

По словам сенатора, американские переговорщики приедут в первую очередь для того, чтобы узнать позицию России — «что нас может устроить, а что может не устроить».

«Дальше поедут излагать свои предложения Зеленскому... Они прозондируют нашу позицию и одновременно услышат наше предложение», — пояснил Джабаров в беседе с «Газетой.ru».

Парламентарий считает, что именно успехи российских военных на поле боя вынуждают команду Дональда Трампа активизировать дипломатические усилия.