«‎Наверное, потребуют»: Песков допустил ультиматум Киеву перед вылетом Уиткоффа в Москву

США, вероятно, потребуют от Украины прекратить террористическую активность перед визитом спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Россию. Такое предположение сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов.

Поводом стали недавние угрозы Владимира Зеленского в адрес российского воздушного пространства. Украинский лидер заявлял, что беспилотники могут сделать небо над Россией небезопасным для гражданской авиации.

На вопрос о том, предполагает ли возможный приезд американских переговорщиков договорённости с Киевом о прекращении атак на время их визита, Песков ответил: «Наверное, американцы потребуют прекратить террористическую активность».