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Опубликовано 4 сентября, 10:11

«‎Наверное, потребуют»: Песков допустил ультиматум Киеву перед вылетом Уиткоффа в Москву

Песков: США могут потребовать от Киева прекратить теракты перед визитом в РФ

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

США, вероятно, потребуют от Украины прекратить террористическую активность перед визитом спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Россию. Такое предположение сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов.

Поводом стали недавние угрозы Владимира Зеленского в адрес российского воздушного пространства. Украинский лидер заявлял, что беспилотники могут сделать небо над Россией небезопасным для гражданской авиации.

На вопрос о том, предполагает ли возможный приезд американских переговорщиков договорённости с Киевом о прекращении атак на время их визита, Песков ответил: «Наверное, американцы потребуют прекратить террористическую активность».

Рубио раскрыл роль Уиткоффа и Кушнера в мирных переговорах
Рубио раскрыл роль Уиткоффа и Кушнера в мирных переговорах

Ранее Life.ru сообщал, что Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в ближайшие дни могут посетить Киев и Москву. По данным СМИ, американские посредники планируют новый раунд контактов по украинскому урегулированию сразу в двух столицах. Точные даты поездок и последовательность визитов пока не раскрывались.

Больше новостей о дипломатии и международных переговорах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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