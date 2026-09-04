«Наверное, потребуют»: Песков допустил ультиматум Киеву перед вылетом Уиткоффа в Москву
Песков: США могут потребовать от Киева прекратить теракты перед визитом в РФ
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США, вероятно, потребуют от Украины прекратить террористическую активность перед визитом спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Россию. Такое предположение сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов.
Поводом стали недавние угрозы Владимира Зеленского в адрес российского воздушного пространства. Украинский лидер заявлял, что беспилотники могут сделать небо над Россией небезопасным для гражданской авиации.
На вопрос о том, предполагает ли возможный приезд американских переговорщиков договорённости с Киевом о прекращении атак на время их визита, Песков ответил: «Наверное, американцы потребуют прекратить террористическую активность».
Ранее Life.ru сообщал, что Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в ближайшие дни могут посетить Киев и Москву. По данным СМИ, американские посредники планируют новый раунд контактов по украинскому урегулированию сразу в двух столицах. Точные даты поездок и последовательность визитов пока не раскрывались.
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