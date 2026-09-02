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Регион
Опубликовано 2 сентября, 15:57

Рубио раскрыл роль Уиткоффа и Кушнера в мирных переговорах

Рубио: Уиткофф и Кушнер полностью сосредоточены на мирных соглашениях

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Переговоры по урегулированию конфликтов администрация США доверила Стиву Уиткоффу и Джареду Кушнеру. Государственный секретарь Штатов Марко Рубио в интервью Fox Radio сообщил, что в их зоне ответственности находится и Украина.

Рубио отметил, что Кушнер теперь работает вместе с Уиткоффом. Мирные договорённости — их основная задача, и ей оба отдают всё рабочее время.

«У нас есть люди, чья задача состоит в том, чтобы вести переговоры по мирным соглашениям. Это Стив Уиткофф, а теперь к этому подключён и Джаред Кушнер», — сказал Рубио.

На вопрос о собственной роли в переговорах по Украине и Ближнему Востоку госсекретарь ответил, что администрация США собирает отдельные команды под каждое внешнеполитическое направление. Все они действуют в рамках общего подхода.

Песков: Уиткофф и Кушнер — всегда желанные гости в России
Песков: Уиткофф и Кушнер — всегда желанные гости в России

Накануне Life.ru сообщал, что Уиткофф и Кушнер активизируют работу по украинскому урегулированию. Тогда стало известно, что они уже начали телефонные контакты с Киевом. Содержание разговоров не раскрывалось, а поездки в Киев и Москву, о которых писали СМИ, были перенесены.

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Николь Вербер
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