Рубио раскрыл роль Уиткоффа и Кушнера в мирных переговорах

Переговоры по урегулированию конфликтов администрация США доверила Стиву Уиткоффу и Джареду Кушнеру. Государственный секретарь Штатов Марко Рубио в интервью Fox Radio сообщил, что в их зоне ответственности находится и Украина.

Рубио отметил, что Кушнер теперь работает вместе с Уиткоффом. Мирные договорённости — их основная задача, и ей оба отдают всё рабочее время.

«У нас есть люди, чья задача состоит в том, чтобы вести переговоры по мирным соглашениям. Это Стив Уиткофф, а теперь к этому подключён и Джаред Кушнер», — сказал Рубио.

На вопрос о собственной роли в переговорах по Украине и Ближнему Востоку госсекретарь ответил, что администрация США собирает отдельные команды под каждое внешнеполитическое направление. Все они действуют в рамках общего подхода.

Накануне Life.ru сообщал, что Уиткофф и Кушнер активизируют работу по украинскому урегулированию. Тогда стало известно, что они уже начали телефонные контакты с Киевом. Содержание разговоров не раскрывалось, а поездки в Киев и Москву, о которых писали СМИ, были перенесены.