Уиткофф и Кушнер активизируют работу по украинскому урегулированию

Стив Уиткофф и Джаред Кушнер готовятся к активной фазе работы по урегулированию конфликта на Украине. Близкие к будущему руководству США деятели приступают к выполнению поставленных задач.

«Есть понимание, что усилия по линии Уиткоффа и Кушнера будут активизированы», — сообщает инсайдер ТАСС. Представители американского истеблишмента уже начали выстраивать коммуникацию с Киевом.

Действующие лица провели первые телефонные переговоры с руководством принимающей стороны. О содержании бесед пока не сообщается, однако сам факт контактов подтверждает серьёзность намерений команды Дональда Трампа.

Ранее Life.ru сообщал, что поездка Уиткоффа и Кушнера в Киев и Москву была отложена. Изначально предполагалось, что американские переговорщики смогут посетить обе столицы ещё до конца августа, однако новые даты официально не назывались. В Кремле подчёркивали, что готовы оперативно организовать встречу, как только планы американской стороны прояснятся.