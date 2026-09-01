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Опубликовано 1 сентября, 10:33

Уиткофф и Кушнер активизируют работу по украинскому урегулированию

Обложка © ТАСС / AP / Jacquelyn Martin

Обложка © ТАСС / AP / Jacquelyn Martin

Стив Уиткофф и Джаред Кушнер готовятся к активной фазе работы по урегулированию конфликта на Украине. Близкие к будущему руководству США деятели приступают к выполнению поставленных задач.

«Есть понимание, что усилия по линии Уиткоффа и Кушнера будут активизированы», — сообщает инсайдер ТАСС. Представители американского истеблишмента уже начали выстраивать коммуникацию с Киевом.

Действующие лица провели первые телефонные переговоры с руководством принимающей стороны. О содержании бесед пока не сообщается, однако сам факт контактов подтверждает серьёзность намерений команды Дональда Трампа.

Захарова: Москва готова выслушать новые идеи США по урегулированию на Украине
Захарова: Москва готова выслушать новые идеи США по урегулированию на Украине

Ранее Life.ru сообщал, что поездка Уиткоффа и Кушнера в Киев и Москву была отложена. Изначально предполагалось, что американские переговорщики смогут посетить обе столицы ещё до конца августа, однако новые даты официально не назывались. В Кремле подчёркивали, что готовы оперативно организовать встречу, как только планы американской стороны прояснятся.

Больше новостей о дипломатии и переговорах по Украине — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Оксана Попова
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