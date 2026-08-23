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23 августа, 12:45

Визит Уиткоффа и Кушнера в Киев и Москву откладывается

Джаред Кушнер и Стив Уиткофф (слева-направо). Обложка © ТАСС / АР / Jacquelyn Martin

Джаред Кушнер и Стив Уиткофф (слева-направо). Обложка © ТАСС / АР / Jacquelyn Martin

Поездка американских переговорщиков Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера в Киев и Москву до конца августа, вероятнее всего, не состоится. Об этом сообщил ТАСС осведомлённый источник.

«До конца августа визит вряд ли состоится. Значит, есть причины, чтобы отложить», — сказал собеседник агентства.

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Официально Вашингтон, Москва и Киев новые сроки поездки пока не называли. Ранее предполагалось, что представители президента США Дональда Трампа посетят обе столицы в рамках посреднических усилий по украинскому урегулированию. В Кремле подчёркивали, что готовы оперативно организовать встречу, когда планы американской стороны прояснятся.

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Татьяна Миссуми
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