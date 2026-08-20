Песков: Уиткофф и Кушнер — всегда желанные гости в России

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер всегда являются желанными гостями в России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге 20 августа.

По его словам, американские переговорщики поддерживают постоянные рабочие контакты со своими российскими визави и готовы к диалогу с президентом Владимиром Путиным.

«Они всегда желанные гости в Москве, они всегда желанные собеседники для их российских визави, с кем они находятся в постоянном рабочем контакте, и для президента Путина», — сказал представитель Кремля.

Москва и Вашингтон в последние месяцы неоднократно обсуждали возможность новых контактов с участием Уиткоффа и Кушнера. Российская сторона ранее заявляла, что готова оперативно организовать их визит, если американские представители решат приехать.

Ранее Life.ru сообщал, что глава МИД РФ Сергей Лавров также подтвердил готовность Владимира Путина вновь принять Уиткоффа и Кушнера. По его словам, Москва не намерена отказываться от диалога с людьми, которым доверяет президент США.