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Регион
14 августа, 08:50

Лавров: Путин готов снова принять Уиткоффа и Кушнера

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Владимир Путин снова готов встретиться со спецпосланником Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером, но всё будет зависеть от того, с какими предложениями они прибудут в Москву. Об этом в беседе с ИС «Вести» рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Глава российского МИД подчеркнул, что Кремль не собирается отказываться от диалога с этими переговорщиками, ведь именно им доверяет Трамп и на него они способны влиять.

«Если они приедут, они знают, что президент России Владимир Путин готов принять их в очередной раз. Другое дело, с чем они приедут», — сказал он.

Уиткофф и Кушнер могут прилететь в Россию в ближайшие недели
Уиткофф и Кушнер могут прилететь в Россию в ближайшие недели

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва сможет быстро устроить приём Уиткоффа и Кушнера, как только прояснятся их реальные намерения. Он отметил, что тема возможной поездки американских переговорщиков остаётся в поле зрения российской стороны. При этом конкретных договорённостей о сроках визита пока нет, хотя сообщения о нём периодически появляются в публичном пространстве.

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Вероника Бакумченко
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