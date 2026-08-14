Лавров: Путин готов снова принять Уиткоффа и Кушнера

Владимир Путин снова готов встретиться со спецпосланником Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером, но всё будет зависеть от того, с какими предложениями они прибудут в Москву. Об этом в беседе с ИС «Вести» рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Глава российского МИД подчеркнул, что Кремль не собирается отказываться от диалога с этими переговорщиками, ведь именно им доверяет Трамп и на него они способны влиять.

«Если они приедут, они знают, что президент России Владимир Путин готов принять их в очередной раз. Другое дело, с чем они приедут», — сказал он.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва сможет быстро устроить приём Уиткоффа и Кушнера, как только прояснятся их реальные намерения. Он отметил, что тема возможной поездки американских переговорщиков остаётся в поле зрения российской стороны. При этом конкретных договорённостей о сроках визита пока нет, хотя сообщения о нём периодически появляются в публичном пространстве.