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Регион
13 августа, 08:53

В Москве готовы оперативно принять Уиткоффа и Кушнера, но ждут ответа США

Рябков: Россия готова оперативно организовать визит Уиткоффа и Кушнера

Обложка © ТАСС / Кристина Кормилицына

Обложка © ТАСС / Кристина Кормилицына

Россия сможет оперативно организовать приём спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера, когда станут понятны их планы. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По его словам, возможность приезда американских переговорщиков по-прежнему находится в поле зрения Москвы.

«Мы, безусловно, сможем оперативно организовать их прием, когда станет понятнее, каковы их реальные планы», — сказал дипломат.

Русские называют переговорщиков США Уиткоффом и Зятькоффом, сообщают СМИ
Русские называют переговорщиков США Уиткоффом и Зятькоффом, сообщают СМИ

Рябков отметил, что в публичном пространстве периодически появляются сообщения о возможной поездке Уиткоффа и Кушнера, однако конкретных договорённостей о сроках российская сторона пока не объявляла. Ещё в июле замглавы МИД говорил, что согласовать даты при необходимости можно достаточно быстро.

Ранее Life.ru сообщал, что Уиткофф и Кушнер могут посетить Москву и Киев в течение недели — десяти дней. Поездка рассматривалась в рамках дипломатических усилий США по украинскому урегулированию.

Главные решения мировых лидеров, дипломатия и международные переговоры — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Александра Вишнякова
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