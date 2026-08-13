В Москве готовы оперативно принять Уиткоффа и Кушнера, но ждут ответа США
Рябков: Россия готова оперативно организовать визит Уиткоффа и Кушнера
Обложка © ТАСС / Кристина Кормилицына
Россия сможет оперативно организовать приём спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера, когда станут понятны их планы. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
По его словам, возможность приезда американских переговорщиков по-прежнему находится в поле зрения Москвы.
«Мы, безусловно, сможем оперативно организовать их прием, когда станет понятнее, каковы их реальные планы», — сказал дипломат.
Рябков отметил, что в публичном пространстве периодически появляются сообщения о возможной поездке Уиткоффа и Кушнера, однако конкретных договорённостей о сроках российская сторона пока не объявляла. Ещё в июле замглавы МИД говорил, что согласовать даты при необходимости можно достаточно быстро.
Ранее Life.ru сообщал, что Уиткофф и Кушнер могут посетить Москву и Киев в течение недели — десяти дней. Поездка рассматривалась в рамках дипломатических усилий США по украинскому урегулированию.
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