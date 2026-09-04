Уиткофф и Кушнер в ближайшие дни могут посетить Киев и Москву

Американские посредники планируют новый раунд контактов по украинскому урегулированию сразу в двух столицах. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер собираются посетить Москву и Киев, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.