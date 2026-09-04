Уиткофф и Кушнер в ближайшие дни могут посетить Киев и Москву
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Американские посредники планируют новый раунд контактов по украинскому урегулированию сразу в двух столицах. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер собираются посетить Москву и Киев, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
«Да, это так», — подтвердил собеседник агентства информацию о предстоящих поездках.
Точные даты, последовательность визитов и состав участников переговоров пока не называются. Темы будущих встреч также официально не раскрыты.
Ранее Life.ru рассказывал, что госсекретарь США Марко Рубио раскрыл роль Уиткоффа и Кушнера в мирных переговорах. По его словам, Трамп полностью доверил им работу над урегулированием международных конфликтов. При этом Life.ru сообщал, что в Кремле пока не располагали конкретными данными о новых контактах с американскими посредниками. Москва подчёркивала, что подобные встречи требуют предварительной подготовки.
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