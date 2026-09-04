США выделяли средства на работу биологических лабораторий на территории Украины. Об этом заявила американский политик Кимберли Лоу на Восточном экономическом форуме.

По словам Лоу, финансирование таких объектов со стороны Вашингтона действительно осуществлялось. Она отметила, что речь шла о биологических лабораториях, расположенных на украинской территории.

«Мы финансировали биологические лаборатории на Украине», — признала она.

Политик также провела параллель между деятельностью этих объектов и экспериментами японского подразделения 731 в 1940-х годах. По её словам, тогда в ходе исследований над людьми использовались заражения опасными вирусами.

Тема американского участия в работе биолабораторий на Украине ранее неоднократно становилась предметом международных обсуждений. Ранее в США опубликовали данные о партнёрах украинских биолабораторий из рассекреченного отчёта разведки. В документе упоминаются американские оборонные подрядчики, структуры Минсельхоза США, международные организации, исследовательские компании, а также университеты США и Германии.