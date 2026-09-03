Лавров спросил Рубио, почему США «поощряют терроризм» Украины

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, как во время встречи с госсекретарём США Марко Рубио напрямую поднял вопрос поддержки Вашингтоном украинских атак по российской территории. Разговор состоялся на мероприятиях по линии АСЕАН в Маниле, заявил министр на лектории общества «Знание» в рамках ВЭФ.

По словам Лаврова, до этого Рубио заявлял, что Вашингтон понимает значение ударов вглубь России, поскольку считает, что они способны приблизить начало переговоров.

«Я с ним потом встречался через месяц после этого заявления. Мы как раз были на Филиппинах, там АСЕАН и партнёры проводили мероприятия. Я у него поинтересовался, говорю, как вы так можете поощрять терроризм активно?» — рассказал министр.

Как утверждает Лавров, Рубио ответил, что таким образом американская сторона рассчитывает ускорить переговорный процесс: «Мы же вот хотим всё-таки, чтобы переговоры скорее начались».

Глава российского МИД в ответ напомнил о саммите президента РФ Владимира Путина и главы Штатов Дональда Трампа, состоявшемся 15 августа 2025 года на Аляске. По словам Лаврова, переговоры там не просто начались, а завершились конкретными предложениями Вашингтона, которые отличались от подхода европейских стран.

Лавров ранее пояснял, что американская сторона в Анкоридже предложила компромиссный вариант урегулирования с учётом ситуации «на земле». По словам министра, Путин тогда согласился принять эту основу для дальнейшей работы.

28 августа Лавров заявил, что Москва не ставила Вашингтону ультиматумов из-за участия США в украинских атаках. По словам министра, вопросы передачи Киеву разведданных, вооружений и финансовой поддержки обсуждаются с американской стороной по дипломатическим каналам.