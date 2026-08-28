Лавров рассказал, какие предложения США обсуждали Путин и Трамп в Анкоридже

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, какие предложения США обсуждались на встрече Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже в августе 2025 года. По его словам, американская сторона предлагала компромиссный вариант, учитывавший ситуацию на земле и итоги прошедших референдумов.

Как заявил Лавров в интервью РБК, предложения ранее привозил спецпосланник президента США Стив Уиткофф. На саммите Путин зачитал американскую позицию по пунктам и каждый раз уточнял у Уиткоффа, правильно ли он понимает позицию Трампа.

После того как американский представитель подтвердил изложенное, российский лидер, по словам Лаврова, заявил о готовности принять предложение США. Министр также рассказал, что Трамп положительно оценил результаты встречи. При этом, по словам Лаврова, одним из наиболее сложных вопросов оставался контроль Украины над частью территории ДНР.

Как утверждает глава российского МИД, после саммита европейские политики вместе с Владимиром Зеленским начали оказывать давление на Трампа. Лавров также напомнил слова Эмманюэля Макрона о том, что Европа «похоронила Анкоридж».

По словам министра, несмотря на достигнутые в Анкоридже договорённости, их подписание в итоге не состоялось. Лавров связал это с последующим политическим давлением со стороны европейских стран и Украины.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что даже после присоединения к «Большой восьмёрке» Россия не стала для Запада равноправным партнёром — её не допускали к принятию ключевых решений. По его словам, хотя Москва участвовала в обсуждении политических вопросов (например, по Ирану и КНДР), западные партнёры пытались продвигать позиции за рамками решений СБ ООН.