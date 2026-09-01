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Регион
Опубликовано 1 сентября, 16:01

Кремль заявил об отсутствии конкретики по посредничеству Уиткоффа и Кушнера

Обложка © ТАСС / АР / Jacquelyn Martin

Обложка © ТАСС / АР / Jacquelyn Martin

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Кремля пока нет информации о возможной активизации посреднических усилий американских представителей Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера по украинскому урегулированию.

Отвечая на вопрос журналистов о публикациях в СМИ и возможных контактах американских переговорщиков с российской стороной, Песков сказал: «Пока нет никакой конкретики».

Ранее сообщалось, что Уиткофф и Кушнер участвуют в дипломатических контактах по украинскому направлению. Москва заявляла о готовности продолжать взаимодействие с американскими представителями, однако конкретные сроки новых контактов не назывались.

Песков также неоднократно отмечал, что переговорный процесс требует тщательной подготовки и не может строиться только на публичных .

Зеленский по телефону обсудил с Уиткоффом и Кушнером их визит на Украину
Зеленский по телефону обсудил с Уиткоффом и Кушнером их визит на Украину

В Кремле неоднократно подчёркивали, что Москва открыта к диалогу с американской стороной, однако любые контакты требуют подготовки. Ранее Life.ru писал о заявлениях Дмитрия Пескова по поводу переговорного процесса и возможных контактов Москвы и Вашингтона.

Больше новостей о дипломатии, отношениях России и США и международных переговорах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru

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Наталья Демьянова
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