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7 августа, 14:49
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Пентагон снова опубликовал подборку рассекреченных материалов об НЛО

Пентагон снова опубликовал подборку рассекреченных материалов об НЛО. Обложка © Department of War

Пентагон снова опубликовал подборку рассекреченных материалов об НЛО. Обложка © Department of War

Пентагон опубликовал очередную подборку рассекреченных материалов, посвящённых неопознанным аномальным явлениям. В новую публикацию вошли десятки документов, видеозаписей, аудиофайлов и изображений, снятых в разные годы.

Пентагон снова опубликовал подборку рассекреченных материалов об НЛО. Видео © Department of War

В новой партии опубликовали видео с Ближнего Востока, одно из которых, 2025 года, показывает объект над жилой застройкой. Другие записи фиксируют неизвестные объекты на фоне гор и при пролёте мимо судна.

NASA обвинили в многолетнем сокрытии и ретушировании снимков с НЛО
NASA обвинили в многолетнем сокрытии и ретушировании снимков с НЛО

Ранее Пентагон опубликовал четвёртую часть рассекреченных файлов об аномальных явлениях, включающую 40 материалов от разных ведомств, и пресс-секретарь Шон Парнелл сообщил, что почти половина относится к 2010 году и позже. В подборку вошли видео с инфракрасными кадрами объектов над Тихим и Атлантическим океанами и Ближним Востоком. Документы, видео, аудио и изображения предоставили Пентагон, НАСА, ЦРУ, ФБР и Минэнерго.

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Анастасия Никонорова
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