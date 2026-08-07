Пентагон опубликовал очередную подборку рассекреченных материалов, посвящённых неопознанным аномальным явлениям. В новую публикацию вошли десятки документов, видеозаписей, аудиофайлов и изображений, снятых в разные годы.

Пентагон снова опубликовал подборку рассекреченных материалов об НЛО. Видео © Department of War

В новой партии опубликовали видео с Ближнего Востока, одно из которых, 2025 года, показывает объект над жилой застройкой. Другие записи фиксируют неизвестные объекты на фоне гор и при пролёте мимо судна.

Ранее Пентагон опубликовал четвёртую часть рассекреченных файлов об аномальных явлениях, включающую 40 материалов от разных ведомств, и пресс-секретарь Шон Парнелл сообщил, что почти половина относится к 2010 году и позже. В подборку вошли видео с инфракрасными кадрами объектов над Тихим и Атлантическим океанами и Ближним Востоком. Документы, видео, аудио и изображения предоставили Пентагон, НАСА, ЦРУ, ФБР и Минэнерго.