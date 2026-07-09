NASA обвинили в многолетнем сокрытии и ретушировании снимков с НЛО

NASA заподозрили в многолетнем сокрытии кадров с неопознанными летающими объектами. Об этом пишет Daily Mail.

В Сети снова обсуждают откровения Донны Хейр, ушедшей из жизни в 2021 году. Женщина работала в ныне закрытом подразделении корпорации Philco Ford Aerospace.

Она утверждала, что в начале 1970-х работала в секретной фотолаборатории Космического центра имени Линдона Джонсона. Именно там, с её слов, персоналу дали прямое указание ретушировать любые аномалии на снимках, полученных от автоматики, астронавтов и других специалистов.

Один из эпизодов касается коллеги-лаборанта. Тот продемонстрировал Хейр чёткое изображение дискообразного аппарата, зависшего над сосновым лесом. На прямой вопрос, является ли объект «летающей тарелкой», мужчина ответил уклончиво.

В пересказе Daily Mail звучит такой диалог. Знакомый заявил: «Этого я тебе сказать не могу». Хейр уточнила, как поступают с подобной информацией. Лаборант пояснил: «Нам приходится ретушировать такие снимки, прежде чем представлять публике».

Всплеск интереса к давней истории связывают с критикой в адрес космического ведомства. Поводом послужили некачественные кадры загадочного межзвездного объекта 3I/ATLAS, который называли «инопланетным кораблём».

Стоит отметить, что это не первое громкое заявление о сокрытии данных. Ранее экс-руководитель программы Пентагона по изучению НЛО Джей Страттон, покинувший пост в 2022 году, анонсировал книгу с разоблачениями. Он не раз говорил, что некоторые структуры спецслужб и военные якобы утаивают обломки сбитых кораблей и останки пришельцев.