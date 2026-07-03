«Социальный вопрос»: Уфолог объяснил, почему земляне не готовы к контакту с инопланетянами

Современный уровень земных технологий практически исключает возможность отправки полноценного сигнала разумной внеземной жизни. Такое мнение высказал журналист и уфолог Николай Субботин.

По его словам, отдельной проблемой остаётся способ кодирования такого радиосигнала. В комментарии РИАМО Субботин добавил, что вопрос связи с инопланетянами носит не только технический, но и социальный характер.

Любое послание должно представлять интересы всего человечества, а оно разобщено войнами. Пока люди не способны выступать с единой позицией, говорить о контактах с внеземным разумом преждевременно.

Напомним, недавно Международная академия астронавтики обновила протоколы действий при обнаружении сигналов внеземной цивилизации. Согласно документу, исследователям запрещается вступать в контакт с предполагаемыми пришельцами до международных консультаций, в том числе через ООН. Это первый крупный пересмотр рекомендаций SETI более чем за 15 лет. Сначала специалисты обязаны подтвердить подлинность сигнала, опубликовать результаты и уведомить научное сообщество.