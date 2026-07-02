«Катя, возьми телефон»: Российские уфологи расшифровали систему общения инопланетян

Контакты Кати Лель со внеземными цивилизациями в скором времени могут сильно упроститься, ведь российские уфологи расшифровали систему общения инопланетян. Так, Юрий Григорьев и Анна Ажажа уверены, что таинственные сигналы из космоса и круги на полях могут быть частью системы связи, основанной на образах, ассоциациях и географических названиях.

По их словам, внеземные цивилизации используют язык того народа, с которым пытаются выйти на контакт. Исследователи считают, что смысл сообщений можно искать в топонимах — названиях городов, улиц и других объектов, над которыми появляются неопознанные явления.

По версии уфологов, привычные людям образы и названия могут складываться в послания, которые наука пока не признаёт. Ещё одним каналом связи эксперты назвали круги на полях. По их мнению, это графический язык символов, который нужно читать через простые ассоциации и «рассказ по картинкам», а ключи к пониманию таких сигналов уже существуют на Земле.

«Даже аббревиатура НЛО — это зашифрованное приветствие. Если написать букву Л как английскую L, то получится слово HeLLO», — заявили собеседники «Абзаца».

Ранее уфолог рассказал, почему людям всё время мерещится НЛО. К примеру, в чистом небе люди постоянно путают с НЛО Венеру или Сатурн.