«Катя, возьми телефон»: Российские уфологи расшифровали систему общения инопланетян
Уфологи Григорьев и Ажажа заявили, что расшифровали систему связи инопланетян
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Контакты Кати Лель со внеземными цивилизациями в скором времени могут сильно упроститься, ведь российские уфологи расшифровали систему общения инопланетян. Так, Юрий Григорьев и Анна Ажажа уверены, что таинственные сигналы из космоса и круги на полях могут быть частью системы связи, основанной на образах, ассоциациях и географических названиях.
По их словам, внеземные цивилизации используют язык того народа, с которым пытаются выйти на контакт. Исследователи считают, что смысл сообщений можно искать в топонимах — названиях городов, улиц и других объектов, над которыми появляются неопознанные явления.
По версии уфологов, привычные людям образы и названия могут складываться в послания, которые наука пока не признаёт. Ещё одним каналом связи эксперты назвали круги на полях. По их мнению, это графический язык символов, который нужно читать через простые ассоциации и «рассказ по картинкам», а ключи к пониманию таких сигналов уже существуют на Земле.
«Даже аббревиатура НЛО — это зашифрованное приветствие. Если написать букву Л как английскую L, то получится слово HeLLO», — заявили собеседники «Абзаца».
Ранее уфолог рассказал, почему людям всё время мерещится НЛО. К примеру, в чистом небе люди постоянно путают с НЛО Венеру или Сатурн.
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