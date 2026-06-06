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6 июня, 08:34

Сатурн, ракета и даже мусорный пакет: Почему людям всё время мерещится НЛО

Уфолог Субботин: Люди могут принять за НЛО даже мусорный пакет на высоте

Обложка © GigaChat / Life.ru

Обложка © GigaChat / Life.ru

Загадочные летающие объекты, которые россияне время от времени замечают в небе, в подавляющем большинстве случаев оказываются обычными земными аппаратами, природными явлениями или просто ошибкой наблюдения, уверен журналист и уфолог Николай Субботин. По его словам, в чистом небе люди постоянно путают с НЛО Венеру или Сатурн.

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«Потому что у нас воздушная прослойка атмосферы слегка создаёт эффект преломления, такие вот аберрации, и кажется, что звезда начинает двигаться», — отметил собеседник РИАМО.

Даже обычный мусорный пакет, поднятый ветром на стометровую высоту, из-за хаотичного движения воздушных потоков вполне может сойти за неопознанный объект. Кроме того, очень часто граждане принимают за НЛО запуски ракет, особенно если она многоступенчатая. Фаза отделения ступеней от основного носителя выглядит чрезвычайно зрелищно и способна сильно впечатлить неискушённого наблюдателя, резюмировал эксперт.

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Тем временем NASA не нашло следов крушения НЛО и гибели инопланетян на Земле. Зато у NASA есть файлы об UAP — неопознанных воздушных явлениях.

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Борис Эльфанд
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