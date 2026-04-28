Певица Катя Лель заявила, что обнаружила у себя ДНК инопланетян

Заслуженная артистка России Катя Лель сделала необычное заявление. Певица сообщила — люди, которые обращаются к ней за помощью, обнаружили у неё инопланетную ДНК. Об этом она рассказала на Pre-party 15-й юбилейной премии «РУ.ТВ».

«Это не то, что я в себе обнаружила, а, наверное, люди, которым я помогаю, нашли во мне ДНК инопланетян», — заявила Лель Пятому каналу.

Артистка подчеркнула, что она обладает особой энергией. Эта сила помогает ей исцелять людей. По её словам, у неё «неземное, инопланетное происхождение».

Ранее Катя Лель заявила, что инопланетяне забрали её песню «Мой мармеладный». По её словам — пришельцы взяли композицию, чтобы перезагрузить сознание человечества новой энергией. Лель пояснила — таким образом инопланетяне готовятся к тому, что русский язык станет мировым.