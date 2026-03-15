Певица Катя Лель сделала неожиданное заявление о судьбе своего главного хита. По её мнению, в успехе «Мой мармеладный» замешаны инопланетяне — пришельцы забрали песню, чтобы перезагрузить сознание человечества новой энергией.

В качестве доказательства она привела цифры: в 2023 году трек набрал 100 миллионов просмотров в день и впервые вошёл в тройку лидеров Spotify на русском языке, обогнав Тейлор Свифт. Лель заявила в ролике в своём Telegram-канале, что, что таким образом инопланетяне готовят мир к тому, что русский язык станет мировым.

Напомним, песня 2004 года неожиданно стала вирусной в TikTok. Иностранцы массово снимали видео в меховых шапках и шубах, танцуя под ретро-хит. в Индонезии с нетерпением ждут новую песню Кати Лель, чей хит «Мой мармеладный» также достиг невероятной популярности в стране. Местные продюсеры готовы поддержать запись совместного трека с индонезийским артистом.