Это вам не шутки: Знаменитый экстрасенс Геллер вызвался научить Трампа телепортации

Израильский мистик и шоумен, знаменитый сгибатель ложек силой мысли Ури Геллер, обратился к американскому лидеру Дональду Трампу с призывом не игнорировать свидетельства о телепортации. Об этом сообщает издание Daily Star.

79-летний Геллер вступился за сотрудника федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях Грегга Филлипса. Тот в подкасте поведал, как неведомая сила подняла его автомобиль в воздух и отбросила в кювет в 65 километрах от жилища, а позднее переместила его в забегаловку Waffle House на глазах у сыновей — это на 80 километров от изначальной точки. Глава Белого дома в эфире CNN признал, что термин «телепортация» ему незнаком, однако пообещал вникнуть в ситуацию.

Сам Геллер поделился похожим эпизодом из собственной биографии, датированным семидесятыми годами прошлого века. Во время прогулки по Манхэттену его якобы подхватила незримая сила, после чего он пришёл в себя на полу в доме доктора Андрия Пухарича, сотрудничавшего с ЦРУ, — это место находилось в 58 километрах от мегаполиса.

В своей публикации на платформе X экстрасенс посоветовал хозяину Белого дома отнестись к словам Филлипса максимально серьёзно и организовать проверку. По убеждению Геллера, раскрытие секрета мгновенных перемещений способно пролить свет на устройство вселенной и загадки НЛО. Он предупредил, что отметать подобные сообщения рискованно, и даже вызвался обучить Трампа контролировать этот феномен, если у того возникнет интерес.

Сам Дональд Трамп, вероятно, упустил из кругозора телепортацию потому что был сосредоточен на других важных вопросах. Так ранее президент Штатов распорядился запустить процедуру обнародования засекреченных государственных бумаг, касающихся инопланетных цивилизаций и неопознанных летающих аппаратов. Своё решение хозяин Белого дома объяснил колоссальным интересом общественности к данной тематике.