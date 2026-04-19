«Надеюсь на случайность»: Трамп проведёт расследование череды странных смертей секретных учёных

Американский лидер Дональд Трамп пообещал дать ответы по делу о загадочных смертях и исчезновениях учёных, связанных с секретными программами США. Он уже провёл совещание в Белом доме, пишет Fox News.

Речь идёт о серии странных инцидентов с исследователями, имевшими доступ к космическим, ядерным и оборонным секретам. Поводом стала гибель 34-летней Эми Эскридж из Хантсвилла (Алабама) — она стала одиннадцатой в этом списке.

Исследовательница скончалась 11 июня 2022 года от огнестрельного ранения. Официальная версия — самоубийство, но детали расследования почти не разглашались, что породило множество подозрений и конспирологических теорий.

В списке также значатся: исчезновение отставного генерала ВВС Уильяма МакКасленда, учёного NASA Моники Хасинто Резы, подрядчика Стивена Гарсии, смерть астрофизика Карла Гриллмайра, физика из MIT Нуну Лоурейро, сотрудника Лаборатории реактивного движения NASA Фрэнка Майвальда и других.

Национальное управление ядерной безопасности (NNSA) подтвердило, что проводит проверку по фактам гибели и пропажи сотрудников своих лабораторий. Эскридж была соучредителем «Института экзотической науки» и занималась экспериментальными концепциями двигателей, которые сама называла «исследованиями антигравитации».

В интервью 2020 года она утверждала, что после заявлений о прорыве в исследованиях столкнулась с домогательствами, угрозами и попытками саботажа. А также говорила о давлении с целью «вывести её работу из публичного поля».

На фоне растущего общественного интереса Трамп заявил, что «надеется на случайность», но назвал ситуацию «довольно серьёзной». Выводы он пообещал представить в течение полутора недель.

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт подчеркнула, что администрация совместно с ФБР «не оставит камня на камне» при изучении этих дел. При этом власти пока не подтверждают прямой связи между смертями, а официальные материалы не доказывают, что гибель Эскридж связана с её исследованиями.

Ранее конгрессмен США Тим Берчетт заявил, что случаи смертей и исчезновений американских чиновников, связанных с темой НЛО, нельзя считать случайными. Он добавил, что власти должны раскрыть все секретные материалы о неопознанных летающих объектах, какой бы сильной ни была реакция общества.