Пентагон по приказу Трампа выложил четвёртую часть рассекреченных файлов об НЛО

Министерство войны США разместило очередную подборку рассекреченных материалов о неопознанных аномальных явлениях (UAP). В публикацию вошли документы, видеозаписи, аудиофайлы и изображения, собранные несколькими американскими ведомствами. О выходе новой подборки сообщил пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл.

«Министерство войны публикует четвертую часть рассекреченных и исторических файлов, касающихся неопознанных аномальных явлений», — говорится в сообщении.

Всего обнародовано 40 файлов, среди которых 14 документов, 19 видеозаписей, четыре аудиофайла и три изображения. Материалы предоставили Пентагон, НАСА, ЦРУ, ФБР и Министерство энергетики США. Почти половина опубликованных файлов относится к 2010 году и более позднему периоду. На видеозаписях представлены инфракрасные кадры, снятые военными камерами, а также изображения необъяснимых объектов, замеченных над западной частью Тихого океана, Атлантическим океаном и Ближним Востоком.

При этом в документах не содержится выводов о происхождении зафиксированных явлений. Власти США также не делают заявлений о том, свидетельствуют ли материалы о существовании внеземной жизни или представляют ли такие объекты угрозу национальной безопасности. В Пентагоне отметили, что публикация рассекреченных файлов проводится по поручению президента США Дональда Трампа в рамках курса на повышение прозрачности в вопросах, связанных с неопознанными аномальными явлениями.

Ранее в СМИ вновь привлекло внимание интервью бывшей сотрудницы аэрокосмического подразделения Ford Донны Хейр, в котором она утверждала, что астронавтам NASA якобы запрещали рассказывать о замеченных в космосе неопознанных объектах. Хейр, работавшая с 1967 по 1981 год в подразделении Philco Ford Aerospace, выполнявшем заказы для NASA, рассказывала, что была знакома с сотрудником агентства, занимавшимся медицинским сопровождением астронавтов после их возвращения с лунных миссий.