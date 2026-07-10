«Им запретили говорить»: Всплыли сенсационные показания бывшей сотрудницы NASA

В сети вновь обсуждают интервью бывшей сотрудницы аэрокосмического подразделения Ford Донны Хейр, которая утверждала, что астронавтам NASA могли запретить рассказывать о замеченных в космосе неопознанных объектах. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Поводом для обсуждения стало интервью Донны Хейр, опубликованное в рамках проекта «Раскрытие информации». Женщина умерла в 2021 году, а с 1967 по 1981 год работала в закрытом аэрокосмическом подразделении Philco Ford Aerospace, которое выполняло заказы для NASA. Во время беседы Хейр заявила, что была знакома с сотрудником NASA, занимавшимся медицинским сопровождением астронавтов после их возвращения с Луны.

По её словам, этот специалист участвовал в карантинных процедурах и опросах экипажей. Как утверждала бывшая сотрудница компании, астронавты рассказывали ему о неизвестных объектах, которые следовали за ними во время полёта. Хейр также заявила, что после возвращения на Землю участникам миссий могли запретить раскрывать подобную информацию. По её словам, астронавтов обязали подписать документы о неразглашении.

Издание Daily Mail отмечает, что некоторые астронавты в разные годы действительно рассказывали о наблюдениях неопознанных объектов во время космических полётов. При этом утверждения Хейр о скрытых встречах с внеземными кораблями не были подтверждены официальными представителями NASA или другими независимыми источниками.