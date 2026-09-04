Сначала Москва, потом Киев: Зеленский анонсировал переговорный вояж Уиткоффа и Кушнера на выходных

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер должны посетить Киев в воскресенье, 6 сентября. Об этом Владимир Зеленский сообщил в своём видеообращении.

«Сегодня уже чётко определено, что американские представители будут в ближайшие дни на Украине и будут в России. Детали есть от команды президента Америки», — сказал Зеленский.

Ранее 4 сентября Life.ru рассказывал, что Кремль пока не стал официально анонсировать визит Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Россию. Дмитрий Песков заявил, что Москва сообщит о контактах с американскими представителями, когда они состоятся. При этом ранее российская сторона неоднократно подчёркивала готовность к продолжению диалога с Уиткоффом и Кушнером.