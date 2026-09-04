Песков не стал анонсировать визит Уиткоффа и Кушнера в Россию
Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
Кремль не стал анонсировать визит спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа и зятя хозяина Белого дома Джареда Кушнера, о котором писали СМИ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал проинформировать, когда контакты с ними состоятся.
«Не стал бы ничего анонсировать. Но когда эти контакты состоятся, мы вас проинформируем», — сказал представитель Кремля.
Напомним, как писали СМИ, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер планируют посетить Москву и Киев для новых контактов по урегулированию конфликта на Украине. У них могут быть новые идеи по теме переговоров.
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