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Опубликовано 4 сентября, 10:01

Песков не стал анонсировать визит Уиткоффа и Кушнера в Россию

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Кремль не стал анонсировать визит спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа и зятя хозяина Белого дома Джареда Кушнера, о котором писали СМИ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал проинформировать, когда контакты с ними состоятся.

«Не стал бы ничего анонсировать. Но когда эти контакты состоятся, мы вас проинформируем», — сказал представитель Кремля.

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Напомним, как писали СМИ, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер планируют посетить Москву и Киев для новых контактов по урегулированию конфликта на Украине. У них могут быть новые идеи по теме переговоров.

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Матвей Константинов
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