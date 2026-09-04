Песков не стал анонсировать визит Уиткоффа и Кушнера в Россию

Кремль не стал анонсировать визит спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа и зятя хозяина Белого дома Джареда Кушнера, о котором писали СМИ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал проинформировать, когда контакты с ними состоятся.

«Не стал бы ничего анонсировать. Но когда эти контакты состоятся, мы вас проинформируем», — сказал представитель Кремля.