Захарова заявила о готовности России к контактам по Украине, но есть нюанс

Москва готова к контактам по Украине и не намерена отказываться от участия в них, но есть нюанс. Об этом газете «Известия» рассказала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Отвечая на вопрос о будущих контактах, дипломат подчеркнула, что российская сторона изначально выступала за их проведение и принимала в них участие. По её словам, Москва также готова к новым встречам. При этом Захарова обратила внимание на то, что сам факт переговоров не является главным показателем их результативности. Гораздо важнее, чтобы достигнутые в ходе таких контактов договорённости воплощались на практике.

«Мы говорим о том, что готовы к будущим таким контактам. Есть только маленький нюанс. Дело не только в словах, а дело в конкретной реализации того, о чём договаривались», — сказала Захарова.

Ранее Life.ru писал, что переговоры по урегулированию конфликтов администрация США доверила Стиву Уиткоффу и Джареду Кушнеру. Государственный секретарь Штатов Марко Рубио заявил, что в их зоне ответственности находится и Украина. Рубио отметил, что Кушнер теперь работает вместе с Уиткоффом. Мирные договорённости — их основная задача, и ей оба отдают всё рабочее время.