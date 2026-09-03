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Опубликовано 3 сентября, 08:20

Связь не оборвалась: Путин рассказал о продолжающихся контактах с Украиной

Путин сообщил о продолжающихся контактах России и Украины по линии спецслужб

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Контакты между Россией и Украиной продолжаются, в том числе по линии специальных служб. Об этом Владимир Путин заявил на пленарной сессии ВЭФ-2026.

Говоря о перспективах мирного соглашения, президент отметил, что сейчас ему сложно давать прогнозы. Причиной Путин назвал недавние заявления первых лиц Украины.

«Но контакты действительно имеются, они продолжаются прямо в текущем режиме, тоже по линии специальных служб прежде всего», — сказал он.

«Шансы есть»: Путин оценил перспективы мирного урегулирования конфликта с Украиной
«Шансы есть»: Путин оценил перспективы мирного урегулирования конфликта с Украиной

Ранее Путин назвал нападения на гражданские суда проявлением государственного терроризма. Президент подчеркнул, что подобные действия вызывают серьёзную обеспокоенность. Также особое внимание глава государства обратил на угрозы в отношении гражданских воздушных судов.

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Милена Скрипальщикова
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