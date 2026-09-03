«Шансы есть»: Путин оценил перспективы мирного урегулирования конфликта с Украиной

Возможности для урегулирования конфликта сохраняются, однако атаки на гражданские суда и угрозы в отношении гражданской авиации осложняют перспективы переговоров. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на пленарной сессии ВЭФ-2026.

Путин на ВЭФ прокомментировал переговоры с Украиной. Видео © Life.ru

«Есть ли шансы? На мой взгляд, да, они есть», — сказал он.

Президент отметил, что перспективы мирного решения остаются, однако действия против гражданских объектов создают дополнительные препятствия для диалога. В частности, Путин упомянул захваты и удары по гражданским торговым судам. Отдельно глава государства обратил внимание на прозвучавшие угрозы атак на гражданские воздушные суда.

Такие действия российский лидер назвал проявлением государственного терроризма. По его словам, подобные инциденты безусловно осложняют возможность проведения двусторонних мирных переговоров.

Ранее Путин заявил, что Россия и Украина должны самостоятельно договориться об урегулировании конфликта, тогда как другие государства готовы оказать им поддержку.